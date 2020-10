Siracusa, struttura di accoglienza per i lavoratori extracomunitari: Comune e Prefettura alla firma della convenzione

Sottoscritta questa mattina dal sindaco, Francesco Italia, e dal Prefetto di Siracusa, Giuseppa Scaduto, una convenzione finalizzata alla realizzazione, a Cassibile, di una struttura di accoglienza dei lavoratori stagionali extra comunitari che hanno occupato fino a qualche mese fa privi dei fondamentali requisiti igienici e sanitari.

“Adesso - ha dichiarato il sindaco Italia - attrezzeremo un vero e proprio campo di Protezione civile che ospiterà i lavoratori stagionali con regolare permesso di soggiorno”.

Ad agosto il Comune ha predisposto il “Progetto di attrezzamento campi lavoratori stagionali nella frazione di Cassibile” per 242.000 euro, finanziato dal Ministero degli Interni che ha anticipato l’accreditamento dei fondi alla Prefettura, assicurandone quindi la copertura finanziaria. Saranno inoltre utilizzate le 17 unità abitative composte da moduli prefabbricati, destinate all’hotspot al porto di Augusta e che la Prefettura ha concesso al Comune a titolo di comodato gratuito.

“La convenzione- ha dichiarato il Prefetto- consentirà la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per il completamento della struttura che risolverà il primo problema, quello dell’accoglienza. E’ il primo step, cui ne seguiranno altri, tutti finalizzati alla realizzazione di un sistema legale di utilizzo delle prestazioni di questi lavoratori”.

La convenzione tra i due Enti si è resa necessaria per la mancanza all’interno della piana organica della Prefettura di personale, soprattutto tecnico, per sviluppare e portare avanti la parte esecutiva dell’opera. Attività in carico al Comune che curerà tutta la parte tecnica e burocratica della realizzazione del centro fino all’aggiudicazione dei lavori, alla loro direzione, ai collaudi e alla contabilità. L’impegno finanziario sarà invece totalmente a carico della Prefettura. Nelle intenzioni di Comune e Prefettura la realizzazione dell’opera in tempo per la prossima stagione di raccolta estiva.

“Un risultato- ha detto l’assessore Rita Gentile che ha curaro l’iter della convenzione - che premia due anni di un lavoro, iniziato dal mio predecessore Giovanni Randazzo e portato avanti in maniera sinergica dalle Istituzioni, dalle associazioni di categoria e dal mondo del volontariato”.

"Occorre dare a questi stagionali - ha aggiunto il sindaco - la loro dignità umana e lavorativa, e questa struttura che andremo a realizzare è una prima misura che va ad integrarsi con i progetti rientranti nel Fami, il Fondo aiuti migrazione, finanziati per quasi 1 milione di euro, in due dei quali il Comune è capofila. Il primo, che ha una dotazione finanziaria di oltre 600mila euro, è denominato Isim, ed è finalizzato alla “Integrazione sanitaria innovativa multilivello); il secondo, il “Comune dei popoli” finanziato per 460mila euro, prevede tra l’altro la creazione di uno sportello di orientamento, e la formazione di dipendenti pubblici e del privato sociale per l’accesso ai servizi pubblici da parte dei migranti”.