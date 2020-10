Siracusa, Luca Gintili nuovo vicepresidente della Cassa Edile

Luca Gintili, dirigente sindacale della Filca Cisl Ragusa Siracusa subentra a Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Siracusa, che adesso ricopre il ruolo di vicepresidente dell’Opt, organismo paritetico territoriale per la sicurezza e la formazione nel settore edile.

Sindacalista da oltre 20 anni, Luca Gintili ha amministrato la Cassa edile di Ragusa e l’ente scuola edile di Siracusa. "La Cassa edile siracusana - afferma il neo vicepresidente - gode di buona salute dal punto di vista amministrativo. In questo momento è dunque importante rivedere le prestazioni e i servizi degli operai, cercando, al contempo, di regolare sempre di più il mercato del lavoro in provincia di Siracusa. E poi - conclude Luca Gintili - come ente siamo pronti a sostenere la nuova sfida dei vantaggi fiscali nel settore dell’edilizia che sicuramente porteranno a un incremento del lavoro".

Aggiunge Salvo Carnevale: "Nonostante la crisi, chiudiamo da 3 anni il bilancio in maniera positiva e il lavoro di verifica, controllo e segnalazione delle irregolarità ha restituito milioni di ore recuperate".