Da Brucoli a Portopalo in Kayak per ripulire il mare dai rifiuti. Domani tappa a Siracusa

Francesco Tocco, l'ambientalista che con il suo kayak naviga lungo le coste siciliane, e non solo, raccogliendo tutti i rifiuti che incontra, domani fa tappa allo sbarcadero Santa Lucia. “CiccioKayak”, come è stato ribattezzato, è partito oggi alle 12 da Brucoli e fino a domenica navigherà per 180 chilometri fino a Portopalo.

Ad accoglierlo ci sarà l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri, e una rappresentanza di associazioni ecologiste.

Gli operai della Tekra prenderanno in consegna i rifiuti consegnati da Tocco per poi smaltirli in maniera differenziata.

“Ci è stato chiesto – afferma l'assessore Buccheri – di collaborare a questa iniziativa e lo facciamo con grande piacere perché CiccioKayak con le sue traversate dimostra quanto è importante tenere puliti i nostri mari e tutto il pianeta”.

Originario di Terrasini, 40 anni, impiegato statale, Tocco porta avanti da due anni la missione di sensibilizzazione sul rispetto dei mari, anche come testimonial della Federazione italiana canoa kayak e del Wwf Italia.