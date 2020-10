Siracusa, Asp: altre 67 assunzioni tra infermieri e medici

Altre 67 assunzioni deliberate dall'Asp di Siracusa connesse al bando di stabilizzazione secondo la legge Madia del 17 agosto 2020.

Si tratta di 55 infermieri professionali, 4 dirigenti medici di Igiene, 2 di Chirurgia generale, 1 di Geriatria, 1 di Radioterapia, 1 di Neurologia e 3 ingegneri. L’Unità operativa Risorse Umane sta effettuando la valutazione ed elaborazione delle graduatorie per l’assunzione delle restanti figure professionali che hanno partecipato all’avviso di stabilizzazione.

“E’ un percorso importante in via di completamento nei prossimi giorni – sottolinea la direzione strategica aziendale – che va verso il superamento del precariato e l’adeguamento con figure stabili dell’organico dell’Azienda, per la tranquillità del personale che potrà contare su un posto di lavoro certo e per una migliore organizzazione delle attività soprattutto dei reparti ospedalieri”.