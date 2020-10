Noto, tentata rapina e lesioni personali: 16enne finisce in comunità

Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni personali aggravate un 16enne che è stata collocata in una comunità, su disposizione del Gip su richiesta della procura dei minori di Catania.

Il provvedimento prende le mosse dalla denuncia presentata il 27 agosto scorso, da un uomo di 65 anni: l'anziano mentre è in casa,al secondo piano, sente rumori provenire dal vano scale. Uscito sul pianerottolo, dopo aver percorso una prima rampa di scale, scopre tre persone nell’androne.

Due di essi riescono a scappare, mentre il terzo viene bloccato dal padrone di casa. Questi per liberarsi dalla presa, lo colpisce alla testa con un oggetto pesante.

Gli accertamenti investigativi, le informazioni raccolte e i riconoscimenti fotografici effettuati,portano al minore con precedenti di polizia.

Da qui la misura emessa nei suoi confronti.