Siracusa, migrante molesta i fedeli al Santuario della Madonna delle Lacrime: arrestato

Molestava le persone che stavano andando in chiesa. Se ne è reso protagonista un giovane nigeriano - 22 anni - senza fissa dimora e peraltro inosservante del decreto di espulsione a suo carico. Il ragazzo, che era nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime, è stato notato da una pattuglia delle Volanti in servizio di controllo del territorio e quando questi gli si sono accostati, ha provato ad aggredirli. Bloccato e condotto in questura, ha assunto lo stesso atteggiamento con gli agenti della Scientifica, dando in escandescenze e poi denudandosi. A fronte di tale comportamento, per il migrante è scattato l'arresto, ed è stato condotto al carcere di Cavadonna. Nel corso dello stesso servizio, i poliziotti hanno denunciato un siracusano di 20 anni per evasione dagli arresti domiciliari. Segnalazione alla Prefettura, invece, per 3 giovani trovati in possesso di droga per uso personale.