Lentini, sequestrata piantagione di marijuana, pistola ed esplosivo

Una rigogliosa piantagione di marijuana con quasi cento piante piene di inflorescenze. E' quanto hanno trovato gli investigatori del commissariato di Lentini i quali hanno trovato - e sequestrato - anche un chilogrammo della stessa sostanza, suddiviso in alcune confezioni e nascoste in vari punti del podere, in contrada Burione, di proprietà di Massimo Parcella, 57 anni. I poliziotti hanno sequestrato pure materiale per l’essiccazione, il confezionamento e la pesatura della droga. Nella stessa proprietà, con l'ausilio di unità cinofile antiesplosivo, sono state trovate 60 cariche detonanti di esplosivo ad elevata pericolosità, numeroso munizionamento ed una pistola artigianale -costruita con tubi e percussore - perfettamente funzionante. Parcella è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.