Siracusa, pronto soccorso: aggredito infermiere. La Fp Cgil invoca sicurezza

Mercoledì scorso si è consumata una nuova aggressione ai danni di un infermiere del pronto soccorso del presidio ospedaliero Umberto Primo di Siracusa. Un paziente sottoposto a cure e a trattamenti di primo intervento al pronto soccorso prima inveiva contro un infermiere per poi arrivare a colpirlo con violento colpo in faccia tanto da causargli la perdita dell’udito all’orecchio sinistro, da accertare se momentanea o definitiva. Non sappiamo se l’uomo protagonista dell’aggressione sia stato fermato dalle forze di polizia e se sia stato denunciato all’ autorità giudiziaria. La Fp CGIL nei prossimi giorni proclamerà lo stato di agitazione dei dipendenti del pronto soccorso perché il problema della loro incolumità e sicurezza deve essere posto come assoluta priorità . Molte ormai sono le occasioni in cui si manifestano azioni di violenza nei confronti di medici ed infermieri che operano preso le aree di emergenza - urgenza del nostro ospedale. Tale recrudescenza di eventi espone a pericoli e mette seriamente a rischio la vita del personale sanitario. Proprio per questo motivo chiediamo fortemente sia alla Direzione Generale che a quella Sanitaria di intensificare i controlli e i presidi delle aree in questione. Metteremo a conoscenza anche il Prefetto di Siracusa per il vile atto accaduto che, riteniamo, vada inserito in un contesto grave di ordine pubblico. I nostri sanitari in questo momento delicato in cui sono già sottoposti a particolari situazioni di stress dovuti all’emergenza Covid, non possono assolutamente essere sottoposti a situazioni di pericolo e di inadeguatezza. Si chiede pertanto al direttore generale di mettere in atto ogni tipo di provvedimento e cautela utile a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli operatori sanitari. Il pronto soccorso occorre di una vigilanza continua. Polizia e carabinieri devono garantire una vigilanza continua e costante in modo da scoraggiare qualsiasi azione violenta da parte di visitatori balordi e sconsiderati e nel contempo garantire sicurezza e tranquillità a medici ed infermieri. Nel rinnovare la nostra solidarietà all’infermiere vittima della brutale e vigliacca aggressione durante l’orario di lavoro bisogna ricordare, purtroppo che non è la prima volta che il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è vittima di questi atti criminali. Sono diverse le denunce e gli esposti che Fp CGIL ha fatto in questi anni ma nulla di positivo è stato realmente fatto anzi i rischi dei nostri operatori sanitari crescono in maniera esponenziale. Nel prossimi giorni chiederemo un incontro specifico sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori in particolare per gli operatori del pronto soccorso che più di altri risultano vittime di continui atti di violenza. Chiediamo inoltre al Direttore Generale uno sforzo concreto, investimenti e misure straordinarie a tutela, quantomeno, del personale più esposto, che lavora cioè nei servizi dedicati all’ emergenza sanitaria”.