Siracusa, discarica sequestrata a Stentinello: appiccato il fuoco ai rifiuti

Dati a fuoco i rifiuti all'interno della discarica abusiva di contrada Stentinello che due giorni fa era stata posta sotto sequestro dal Nucleo ambientale da parte della Polizia municipale di Siracusa. Il rogo è stato appiccato nella notte.

Durante l'intervento degli ispettori erano stati recuperati una serie di documenti cartacei che riconducevano ai presunti responsabili di abbandono di rifiuti: da bollette, a fotocopie di assegni fino ad estratti conto bancari.

E visto il proliferare di discariche abusive è stato deciso di imprimere un ulteriore giro di vite per contrastare il fenomeno, non limitandosi alla sola sanzione amministrative, ma arrivando, nei casi in cui ci siano gli elementi, alla denuncia penale.