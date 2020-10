Siracusa, Agenzia entrate: stato di agitazione dei lavoratori

Stato di agitazione dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate anche a Siracusa, indetto dalla UilPa. Alla base della protesta la carenza cronica di personale.

"Nelle Sedi di Siracusa e Ragusa - si legge nota sindacale - vi è una grave carenza di personale rispetto ad altre sedi della Sicilia che si attesta al 35% in quanto i funzionari sono andati in pensione e fino ad oggi non c’è stato un turno-over o la programmazione di qualche concorso. Con tale carenza - prosegue la nota - le sedi di Siracusa e Ragusa hanno grande difficoltà ad erogare i servizi essenziali".

Tra le richieste delle organizzazioni sindacali nazionali ci sono il mancato avvio del piano di assunzioni del personale, il mancato arrivo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi del 2019, la mancata procedura di mobilità territoriale. "L’Amministrazione, invece, riferiscono i sindacati - sta attuando invece un nuovo progetto di assistenza per i contribuenti che allo stato attuale, sia i rappresentanti del personale sia i lavoratori, non conoscono"

Da qui la decisione di attuare una serie di iniziative di lotta con la sospensione nei giorni 8, 12 e 14 ottobre, l’uso di tutti gli strumenti (hardware, linee internet, telefoni e di altra natura) di proprietà dei lavoratori".