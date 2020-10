Incidente stradale sulla Siracusa-Catania: coinvolte 3 auto: feriti lievi

Ancora un incidente sull'autostrada Siracusa-Catania sulla carreggiata in direzione di marcia Catania. Il sinistro al Km 24,900 subito dopo lo svincolo di Augusta.

Tra le auto coinvolte: feriti in modo non grave i conducenti delle 3 vetture.

Circolazione veicolare deviata per il momento sullo svincolo di Augusta. Sul posto gli uomini della Polizia stradale.