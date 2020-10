Badanti scomparsi a Siracusa, la Procura di Catania avoca a sé le indagini

Colpo di scena nel giallo della scomparsa di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due badanti originari di Caserta scomparsi nel nulla a Siracusa nel 2014. La Procura Generale della Repubblica di Catania ha avocato a se' l'indagine.

L'annuncio sulla pagina di "Chi l'ha visto?" la trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli.

"La procura di Catania - fa sapere il legale delle famiglie dei due badanti, Daniele Scrofani - ha revocato in udienza la richiesta di archiviazione nei confronti dell'unico indagato per l'omicidio di Alessandro e Luigi, avanzata dalla Procura di Siracusa".

Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto erano venuti nel 2014 a Siracusa per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi si perdono le loro tracce. La procura aretusea indaga per duplice omicidio il figlio dell'anziano che i due assistevano, ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l'archiviazione del caso. Le famiglie di Sabatino e Luigi però non si rassegnano: vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa di Tivoli. La loro ipotesi è che i due ragazzi siano stati uccisi e gettati in un pozzo artesiano.