Priolo, 10.000 euro per la scuola Manzoni: serviranno a riacquistare il materiale didattico rubato

“Dieci mila euro disponibili per la scuola Manzoni di Priolo Gargallo per l’acquisto del materiale scolastico dopo il furto subito nei giorni scorsi”.

Ad annunciarlo sono il capogruppo all’Ars Giorgio Pasqua e il vice presidente del gruppo parlamentare del M5S, Filippo Scerra.

Nella notte tra lo scorso 30 settembre e il primo ottobre scorsi ignoti si sono introdotti all’interno della struttura scolastica rubando computer e proiettori per le Lim. “Proprio oggi - fanno sapere - il ministero ha inviato al dirigente scolastico una nota in cui si stanziano le somme necessarie per l’acquisto ex novo del materiale".