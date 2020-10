Augusta, positiva al covid un'alunna delle elementari dell'istituto Costa: classe in quarantena

Una classe di terza elementare dell'istituto comprensivo Costa di Augusta, la terza C, in quarantena dopo l'accertamento della positività al Coronavirus di un'alunna. E' lo stesso dirigente scolastico a darne notizia sul sito della scuola: "Il Dipartimento di Protezione del Distretto Sanitario di Augusta dell'Asp di Siracusa ha notificato alle famiglie interessate il provvedimento di 'isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria' per gli alunni della classe coinvolta, la 3C della scuola primaria.

Il provvedimento, della durata di 14 giorni a partire dalla data dell'ultimo presunto contatto con il soggetto positivo, venerdì 2 ottobre, riguarda esclusivamente gli alunni e non i loro familiari o contatti, che pertanto non subiranno alcuna restrizione nei comportamenti abituali".

Nella nota poi si da riferimento al contagio, specificando che è stato contratto "in ambienti esterni alla scuola, che pertanto non rappresenta un focolaio per la diffusione dell'infezione".

Visto che gli ambienti scolastici sono stati sanificati martedì 6 ottobre, le attività didattiche delle altre classi si svolgeranno regolarmente.