Solarino, municipio chiuso per la sanificazione: riapre lunedì

Sanificazione straordinaria per gli uffici del Comune di Solarino. Lo ha disposto il sindaco, SebY Scorpo dopo la scoperta della positività di un assessore.

Lo stesso primo cittadino è allo stato in isolamento, essendo stato in contatto con l'assessore positivo. Il primo tampone intato è risultato negativio.

"Gli uffici - scrive Scorpo - resteranno chiusi in questi giorni e ripartiranno puntualmente lunedì mattina.

Mi rincuora il fatto che - aggiunge - non mi giungono notizie di altro personale comunale che possa essere in questo momento infetto, ma ciò non deve farci abbassare la guardia di un solo attimo in quanto il virus - conclude - ha voluto testimoniare che ancora è in agguato".