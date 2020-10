Bimbo caduto dalla finestra: la sua morte un tragico incidente

Una tragica fatalità, un incidente vero e proprio alla base della morte del bambino di 7 anni che ieri è precipitato dalla finestra al terzo piano dell'abitazione in cui vive insieme alla famiglia, a Villasmundo.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, ai quali sono state affidate le indagini,il bambino si sarebbe sporto troppo per vedere se il pannolino della sorellina che aveva appena buttato dalla finestra del bagno, era finito dentro il contenitore preposto. Per riuscire a vedere meglio, il piccolo sarebbe salito con i piedi sul water. A quel punto avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato di sotto.

Inutile la corsa in ambulanza all'ospedale Muscatello di Augusta: i sanitari non hanno potuto far nulle per salvargli la vita a causa delle lesioni riportate a causa della caduta.

Il suo corpicino è al momento ancora al Muscatello in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.