Siracusa, arrivano i nuovi contatori elettrici: da ottobre al via la sostituzione

Parte a Siracusa la campagna di installazione degli Open Meter, i contatori di nuova generazione della E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. In totale saranno sostituiti circa 67.000 contatori.

La sostituzione dei contatori posizionati all’interno delle abitazioni verrà effettuata garantendo la sicurezza e la salute di lavoratori e clienti, in conformità alle linee guida emanate dalle autorità competenti.

“Considerato il periodo delicato – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – ho chiesto a Enel di fare il massimo per garantire le famiglie non solo sotto l'aspetto della sicurezza ma anche dal punto di vista sanitario. Mi è stato assicurato che verranno utilizzate procedure dotate di standard elevati, come già accaduto in molte città italiane, e che consentono di sostituire i contatori in pochissimi minuti e senza disagi. La sostenibilità ambientale passa per la riduzione dei consumi energetici e questa nuova strumentazione ci permetterà di tenerli più di prima sotto controllo”.

Le attività di sostituzione dei contatori saranno comunicate attraverso un avviso affisso 5 giorni prima dell’esecuzione all’ingresso delle abitazioni: tale avviso riporterà l’indicazione del giorno e dell’ora in cui verrà effettuato l’intervento e le modalità. Il personale di E-Distribuzione e delle imprese appaltatrici sarà dotato di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale.