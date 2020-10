Siracusa, la rinascita della Montessori: dopo gli interventi migliorativi sono arrivati anche i giocattoli per i bambini. VIDEO

E' stato un giorno di festa quello di oggi per il plesso Montessori della scuola d'infanzia dell'istituto Vittorini a Siracusa. Grazie all'iniziativa di Città educativa nella scuola sono arrivati tanti giochi per i piccoli alunni che vanno a sostituire quelli che erano stati distrutti a giugno scorso quando vandali entrarono nella scuola per rubare. Era la sesta volta in un mese.

Dopo il comprensibile momento di scoramento e di rabbia iniziale, la voglia di ripartire ha preso il sopravvento: nell'edificio, con i fondi messi a disposizione dal ministero dell'Istruzione, sono stati effettuati alcuni interventi migliorativi e la scuola è tornata ad essere bella, sicura e attrezzata.

Oggi la ciliegina sulla torta con la consegna dei giocattoli alla presenza del sindaco, Francesco Italia.

Il primo cittadino e la dirigente, Pinella Giuffrida, hanno scaricato, insieme agli addetti, i giochi che saranno utilizzati dai piccoli scolari.