Siracusa, il Pd cittadino approva con riserva il piano di mobilità urbano

La mobilità urbana è stato l'argomento affrontato nel corso di un incontro tra la segrteria cittadina del Pd con l'Amministrazione comunale. Il segretario cittadino del partito se da una parte approva il piano preparato dall'assessore Maura Fontana, dall'latro ne critica gli aspetti più immediati. "E' un piano incentrato più sul futuro della città che sul presente, dimostrando da una parte che questa Amministrazione ha una visione che guarda ad una idea di mobilità dolce e sostenibile, con la riduzione dell’inquinamento provocato dalle numerose auto e con il forte incremento dei trasporti pubblici: tutto ciò grazie ad un ampio parco-progetti finanziabili con fondi nazionali ed europei; dall’altra parte la gestione della mobilità e dei trasporti nel presente, la risoluzione quindi dei problemi che si vivono quotidianamente, appare lacunosa senza una chiara idea di semplificazione del traffico e dei collegamenti tra le varie zone cittadine. Entrando nel merito dei collegamenti e della viabilità, abbiamo sollevato alcune problematiche riguardanti la rete di collegamento tra centro e periferie. Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale un rafforzamento del trasporto pubblico urbano che consenta ai cittadini di spostarsi davvero su tutto il territorio urbano; è fondamentale infatti che, per ridurre le disuguaglianze sociali si consenta a chi vive lontano dal centro città di potersi spostare senza il problema di dover vivere in periferia. Serve anche mettere in sicurezza le arterie viarie che collegano le zone lontane dal centro, ovvero le zone balneari, sempre più popolate dalle famiglie siracusane, e le frazioni". E' stato affrontato anche il tema dei parcheggi e in particolare degli stalli a pagamento che, per il Pd, devono riorosamente restare in mano del Comune, senza affidamento a privati. Inevitabile il passaggio sulle corsie ciclabili, realizzate per ridurre il traffico delle auto nelle strade cittadine ed invogliare la cittadinanza a spostamenti "green". Il Pd Siracusa riconosce la validità e la giustezza dei percorsi ciclabili, ma ha chiesto di verificare se alcune parti di pista ciclabile possono mettere a repentaglio la salute dei fruitori delle stesse piste e magari prevedere la presenza della polizia municipale per assicurare il corretto funzionamento ed il rispetto del codice della strada.