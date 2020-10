Siracusa, nominato il nuovo presidente di Architettura. L'incarico per il quadriennio 2021/2024

Il prof. Fausto Carmelo Nigrelli, 57 anni, ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica è stato eletto alla unanimità Presidente della Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa per il quadriennio 2021-2024. Succede al prof. Bruno Messina, ordinario di Composizione Architettonica, che ha retto la sede aretusea per sette anni. Nigirelli, laureato in Ingegneria e specializzato in Architettura urbana all’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, insegna da anni a Siracusa: nel 2000/01 come professore associato e dal 2007 in qualità di ordinario. I suoi principali campi di ricerca sono: il Progetto urbano in Europa, Paesaggio e patrimonio territoriale con particolare riferimento alle aree interne, Pianificazione e turismo, Pianificazione, governance e sviluppo dei territori extrametropolitani. Attualmente è responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Catania nell’ambito del PRIN, Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 2017. Carmelo Nigrelli attualmente sta partecipando al dibattito nazionale sui territori nell’epoca del post-covid attraverso numerosi interventi e saggi che sottolineano la necessità di utilizzare l’opportunità del Recovery Fund per ridurre con decisione il gap tra le regioni del nord e quelle del Mezzogiorno.