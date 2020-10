Siracusa, controlli su strada: 9 giovani trovati in possesso di marijuana e cocaina

Servizio di controllo del territorio ad ampio raggio, quello svolto ieri dai carabineri di Siracusa. Gli obiettivi principali sono stati il cotrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma anche di verifica del rispetto delle restrizioni imposte dalle misure restrittive. Il servizio, che ha visto impiegate pattuglie in auto e a piedi, si è concluso col bilancio di 60 veicoli e 85 persone controllate, con l'accertamento ddi svariate violazioni al codice della strada per un totale di 1.800 euro di multe elevate. Nel corso del servizio sono state anche segnalate alla Prefettura 9 ragazzi trovati in possesso di marijuana e cocaina per uso personale.