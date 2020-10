Palazzolo, aggredisce la ex compagna che non lo vuole più: arrestato

Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e minacce un 28enne di Palazzolo Acreide, arrestato il 2 ottobre, dai Carabinieri al termine di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino.

I militari dell'Arma sono intervenuti di notte in casa di una donna dove il suo ex compagno, non arrendendosi alla fine della loro relazione, si era recato per costringerla a tornare con lui. Al rifiuto della donna, l’uomo l'aveva colpita ripetutamente al viso, facendole saltare due denti e inveendo anche contro la madre e i figli di lei.

Da qui l'acquisizione delle testimonianze e l'arresto dell'uomo, ristretto ai domiciliari.