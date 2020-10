Siracusa, blitz nelle piazze di spaccio di via Immordini e Piazza San Metodio: 2 arresti e sequestro di droga

Doppio intervento antidroga della Squadra mobile di Siracusa nelle piazze dello spaccio di Via Immordini e di Piazza San Metodio con l'arresto di due persone e sequestro di stupefacente.

In Via Immordini è finito in manette Fortunato Ciaramidaro, 26 anni: l'uomo, alla vista dei Poliziotti, è scappato sul terrazzo e ha lanciato un involucro contenente droga, poi recuperato dagli agenti. All’interno della busta sono stati rinvenuti 80 dosi tra cocaina e marijuana, mentre il giovane è stato trovato in possesso di 145 euro in contanti, probabile frutto dell’attività di spaccio. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Per il secondo intervento è scattata una perquisizione domiciliare in uno stabile di Piazza San Metodio, occupato abusivamente.

resosi conto dell'arrivo dei poliziotti, il giovane all'interno, Piergiorgio Cocola di 23 anni, ha gettato la droga nel water. Gli agenti sono comunque rousciti a recuperare alcune dosi di cocaina e marijuana.

Approfondendo le indagini, anche con l’ausilio di unità cinofile, gli operatori hanno recuperato, nel tombino di scarico delle acque reflue, decine di dosi di marijuana e cocaina. All’interno dell’abitazione, inoltre, è stato sequestrato materiale per il confezionamento ed il taglio della droga, carta in alluminio, bustine, bicarbonato e 285 euro in banconote di vario taglio, frutto dell’attività di spaccio.

L'operazione è proseguita con la rimozione e sequestro di diverse telecamere e monitor di un capillare sistema di videosorveglianza, posto a difesa dell’attività di spaccio. Le telecamere coprivano ogni lato delle due palazzine condominiali e la strada pubblica e permettevano di anticipare e prevenire l’intervento della polizia. Rimosse anche le difese passive dell’abitazione, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco: il cancello in ferro posto nell’ingresso e le grate della finestra. Complessivamente sono state rinvenute e sequestrate 12 dosi di cocaina e 70 di marijuana, per un valore commerciale, di oltre 1.000 euro.

Anche per Cocola sono stati disposti i domiciliari.

L’abitazione perquisita era stata già oggetto di altri interventi della Polizia nei mesi scorsi, come quando avevano sorpreso un giovane mentre posizionava un cancello che copriva tutto l’androne di accesso ad una palazzina di edilizia popolare, senza alcuna autorizzazione.

Da qui la rimozione del cancello e la denuncia per chi ne aveva ordinato la messa in opera.