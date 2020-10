Solarino, serata di divulgazione e osservazione astronomica

Una serata di divulgazione ed osservazione astronomica è stata organizzata per domani venerdì 9 ottobre alla Madonnina di Solarino. L'evento, intitolato "Solarino sotto le stelle" è stato organizzato dall’Associazione AttivaMente, in collaborazione con l’Associazione Ternana Astrofili “Massimiliano Beltrame” di Terni e dall’Associaizone “Cieli del Sud Osservatorio”.

"Dalle 19,30 in poi andremo alla scoperta di costellazioni, stelle, pianeti -si legge nella nota di presentazione - e grazie agli esperti dell’Ata e di Cieli del Sud saremo anche in grado di comprendere cosa e dove guardiamo".

Verranno installati 3 telescopi che proietteranno le immagini su teli di proiezione e monitor.

L’evento è gratuito ed è consigliato anche ai bambini. Saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dall'emergenza covid e i partecipanti dovranno indossare la mascherina.