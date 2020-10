Siracusa, Dorotea Quartararo è il nuovo presidente del Tribunale

Dorotea Quartararo, attuale presidente della sezione penale della Corte d''Appello, è stata eletta nuovo presidente del tribunale di Siracusa.

Prende il posto di Antonio Alì che ha ricoperto il ruolo come facente funzioni in sostituzione di Antonio Maria Maiorana andato in pensione.

Per il nuovo presidente sono stati 16 i voti favorevoli , 5 i voti contrari e un astenuto.

La Fp Cgil di Siracusa, attraverso il Coordinatore Provinciale Giustizia, Gigi Muti esprime soddisfazione per la nomina e augura alla nuova presidente un proficuo lavoro e nel rispetto dei ruoli una corretta collaborazione. Non mancano i ringraziamenti per Antonio Alì "per il lavoro svolto soprattutto in un periodo complicato come quello chedella pandemia da Covid 19.

Occorre al più presto - conclude Muti - adoperarsi per la copertura del posto di Primo Dirigente del Tribunale da troppo tempo vacante".