Floridia, ballottaggio: Carianni correrà da solo

“Vogliamo rimanere coerenti con il nostro progetto politico: al ballottaggio correremo da soli”.

Così il candidato sindaco Marco Carianni, fuga ogni dubbio e ogni possibile ipotesi di apparentamento per il turno di ballottaggio a Floridia.

“Come abbiamo già detto – le parole di Carianni – in cui abbiamo incontrato i cittadini, non ci alleeremo con nessuno. Rispettiamo il risultato di tutti e il responso delle urne, poiché consideriamo da sempre le elezioni un momento di democrazia e confronto leale. La nostra è sempre stata una volontà netta che non ha mai lasciato spazio all’immaginazione. Abbiamo un progetto chiaro e concreto per Floridia, e la volontà di costruire un futuro che questa comunità aspetta da tempo".