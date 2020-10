Edilizia scolastica, per la provincia di Siracusa circa 6,5 milioni di euro

Più di 83 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica in Sicilia dal governo nazionale per interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria delle scuole di secondo grado.. Alla provincia di Siracusa sono state assegnate risorse pari a

6.530.039 euro. Catania fa la parte del leone con 19,8 milioni; poi Palermo con 17,4 milioni; Trapani 9,1 milioni; Messina 8,8 milioni; Agrigento 8,7 milioni; Ragusa 5,8 milioni di euro ed Enna 3,6 milioni.

"Un impegno economico senza precedenti, quello del governo nazionale" rimarcano i parlamentari del M5S, Paolo

Ficara, Filippo Scerra, Maria Marzana e Pino Pisani.