Coronavirus, 8 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 213

Sono 8 i nuovi positivi al coronavirus in provincia di Siracusa.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, si contano 213 nuovi casi e 4 nuove vittime, due uomini a Catania, una donna a Palermo e una a Mazara del Vallo . È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

I positivi attuali sono 3549 positivi di cui 375 ricoverati in ospedale, altri 30 in terapia intensiva e 3144 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre agli 8 del Siracusano, 25 sono a Trapani, 59 a Palermo, 13 a Caltanissetta, 8 a Ragusa, 89 a catania, 11 a Messina.