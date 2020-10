Siracusa, servizi a supporto dell'amministrazione comunale: confronto con l'assessore Schembari

Confronto dei lavoratori dei servizi a supporto dell'ammnistrazione comunale di Siracusa con l'assessore Schembari questa mattina nel piazzali di Casina Cuti.

Ai lavoratori, accompagnati dai segretari di Filcams Cgil e Uiltucs, Vasquez e Floridia, l'assessore ha assicurato che non ci sarà nessuna perdita occupazionale, salariale e contrattuale e che è stata individuata la soluzione per far entrare in servizio i 12 lavoratori fino ad oggi rimasti fuori.

"Speriamo che da oggi a lunedì - dichiarano i sindacalisti - tutti i procedimenti burocratici che il Comune deve avviare, siano esperiti di modo che questi lavoratori, addetti all'archiviazione e alla digitalizzazione, possano iniziare il proprio servizio.

Alla scadenza di queste proroghe ci saranno i tre cambi appalto.