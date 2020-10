Priolo, audizione per il Ciapi in commissione Lavoro all'Ars

Audizione in Commissione Cultura e Lavoro all’Ars sul Ciapi i cui lavoratori lamentano la mancanza dello stipendio da mesi. Sono in tutto 42, dei quali 31 sono dislocati a Palermo.

i deputati del M5S tra i quali il siracusano, Stefano Zito, chiedono: “Il pagamento di tutti gli stipendi arretrati e l’appostamento delle risorse idonee sul capitolo; la separazione delle risorse per stipendi da quelle per la gestione; la rescissione del contratto della sede di Siracusa che è sproporzionata dato che ospita appena una decina di dipendenti, e peraltro fatiscente, oltre che l’avvio immediato di una transazione per gli innumerevoli contenziosi che gravano sull'ente”.