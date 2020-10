Solarino, tampone rapido negativo per il sindaco Seby Scorpo

Tampone rapido negativo per il sindaco di Solarino, Seby Scorpo.

Il primo cittadino ne dà notizia sui social: "Continuerò però i giorni di quarantena obbligatoria - scrive - così come previsto dalla norma fino all'esito nel successivo tampone. È stato fornito l'elenco dei contatti stretti della persona positiva - aggiunge - alle autorità sanitarie che provvederanno a contattarli quanto prima per l'effettuazione del tampone già lunedì prossimo".

Scorpo, infine non manca di raccomandare a tutti "di applicarsi con buon senso e massima prudenza rispettando tutte le indicazioni opportune e necessarie".