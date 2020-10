Melilli, soccorso a cane incastrato con la testa nella ringhiera di un balcone

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare un cane rimasto incastrato con la testa nella ringhiera del balcone dell’appartamento in cui vive. E' accaduto a Melilli, al secondo piano di un edificio in via Marianna Missale.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il cane con la scala italiana e lo hanno liberato. Nel frattempo il proprietario aveva fatto rientro a casa.