Covid, la Camera approva la risoluzione della maggioranza

La Camera, dopo il Senato, approva risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni svolte ieri in aula dal ministro della salute Roberto Speranza sulle misure di contenimento del Covid19.

I sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L'opposizione non ha votato. Si tratta del terzo voto in merito alla proroga dello Stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e alle nuove misure contenute nel Dpcm.