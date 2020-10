Augusta, arrestato clandestino: espulso a febbraio, si trovava sulla nave Azzurra

Finisce in manette un immigrato tunisino rientrato clandestinamente in Italia: l'uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia, il 24 febbraio scorso, era stato accompagnato alla frontiera. Il 10 settembre il rientro illegale con l'arrivo a Lampedusa.

Identificato durante le operazioni di sbarco dalla nave quarantena Azzurra ad Augusta, l'uomo è stato arrestato e trasferito al Centro per il rimpatrio di Roma.