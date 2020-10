Siracusa, giro di vite per chi vìola l'ambiente: i responsabili perseguiti penalmente

Messa sotto sequestro l'area adiacente il centro comunale di raccolta in contrada Stentinello diventata una discarica abusiva. Questa mattina alcuni operai della Tekra hanno aperto tutti i sacchi depositati indebitamente per acquisire possibili elementi cartacei per poi risalire all'identità dei responsabili. E infatti le prove sono state reperite, da bollette telefoniche a fotocopie di assegni o bollette del servizio elettrico: insomma elementi che consentono al Nucleo di polizia ambientale - guidato dal comandante Romualdo Trionfante - di contestare l'illecito ai responsabili. La novità è che, in accordo con la magistratura, tali illeciti non saranno più puniti solo dal punto di vista amministrativo, ma saranno perseguiti anche penalmente.