Pesante sconfitta per il Pachino al debutto in campionato, 1-5 dal Club Sportivo Lavinaio

Debutto con una sconfitta per il Pachino calcio, alla prima giornata di campionato contro il Club Sportivo Lavinaio.

Gli azzurri si sono arresi per 1 a 5 ai catanesi, con l’unica rete di Fabrizio Cultrera.

“Non ci sono attenuanti per ciò che è successo - ha spiegato mister Franco Spatola, dopo la gara - chiediamo scusa ai tifosi e da oggi testa bassa e lavorare”.

E’ mancata la tenuta del campo agli azzurri, che hanno iniziato in ritardo la preparazione atletica e l’hanno dovuta interrompere per l’avvio anticipato del campionato di Prima Categoria.

“Una sconfitta dispiace sempre - ha dichiarato il presidente del sodalizio azzurro, Enzo Accaputo - specialmente all’avvio di stagione. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e della gestione dello stadio affidata direttamente alla nostra società, l’organizzazione della stagione è stata più complicata. Quanto accaduto non ci deve demoralizzare, anzi, ci deve stimolare a fare meglio: conosco il potenziale dei ragazzi, e so che siamo una squadra competitiva e nel corso della stagione lo dimostreremo. Quindi mi auguro che ci si possa riprendere al più presto dal malcontento per la sconfitta di domenica scorsa, e preparare al meglio la prossima gara”.

La seconda giornata di campionato vedrà gli azzurri in trasferta contro il Pro Ragusa sabato alle 15.