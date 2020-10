Un assessore del Comune di Solarino positivo al Covid, il sindaco Scorpo in autoisolamento

Un assessore del Comune di Solarino è risultato positivo al covid.

A darne notizia è il sindaco, Seby Scorpo, informato dal componente della sua giunta con il quale in questi giorni ha avuto diversi contatti.

"Ho già avvisato le autorità sanitarie provinciali - riferisce il primo cittadino - e ho ritenuto opportuno autoisolarmi dalla mia famiglia finché non farò il tampone. Ho dato disposizioni ai dirigenti comunali di avviare le procedure da protocollo. Non ho sintomi particolari - aggiunge - e nemmeno lui.

Non preoccupatevi, noi stiamo bene e soprattutto lui sta bene ed è asintomatico. Attendo di fare quanto prima il tampone".

Questo caso si aggiunge a quello del candidato sindaco di Augusta, Pippo Gulino, risultato positivo al coronavirus e che, attraverso i social ha invitato tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con lui a consultare il proprio medico.

Invito reiterato anche dall'Asp di Siracusa che si rivolge in particolare a coloro che hanno intrattenuto rapporti con il caso positivo senza mascherina, a distanza inferiore adi un metro e per un periodo superiore a 15 minuti.