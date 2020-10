Incidente sulla Siracusa-Catania, è morto il 70enne condotto in elisoccorso a Catania

Non ce l'ha fatta il 70enne coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sull'autostrada Siracusa-Catania. L'anziano è deceduto all'ospedale Cannizzaro dove era stato trasferito in elisoccorso.

L'incidente si è verificato intorno alle 10: Due le auto coinvolte, una Bmw e una Citroen, che viaggiavano entrambe in direzione di Catania. Il 70enne, residente a Palazzolo Acreide, era alla guida dell'utilitaria ed è estratto dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. Ferito il conducente della Bmw, un 42enne di Augusta.

Lo scontro, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Siracusa, intervenuta immediatamente, è avvenuto vicino alla svincolo per Augusta. Il traffico veicolare in direzione Catania pertanto è stato dirottato per il tempo necessario per i rilievi.