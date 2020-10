Coronavirus, 7 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 198

Sono 7 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Sono localizzati tra Lentini e Carlentini: contatti dei positivi riscontrati in ospedale e 2 studenti.

In Sicilia sono 198, due dei quali migranti, secondo quando riporta il bollettino del ministero della Salute con 368 pazienti ricoverati con sintomi, altri 28 in terapia intensiva, 3.052 in isolamento domiciliare e un decesso in più a Sciacca. In totale i positivi attuali sono 3.448.

I casi sono così distribuiti nelle varie province dell'Isola: oltre ai 7 del Siracusano, 28 a Trapani, 72 a Palermo, 12 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 8 a Ragusa, 51 a Catania e 5 a Messina.