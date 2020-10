Siracusa, Salvo Carnevale nuovo vicepresidente dell'Ente Bilaterale

Salvo Carnevale alla vice presidenza dell’Ente bilaterale di Siracusa nell'ambito della rotazione degli incarichi prevista da intese consolidate tra le organizzazioni sindacali e parti sociali. Sostituisce Saveria Corallo che ha ricoperto l'incarico per due anni.

“Rilanciare e rafforzare il sistema bilaterale del settore edile mettendolo sempre più in sinergia con le nuove esigenze del mercato del lavoro, delle nuove tecnologie e dei nuovi materiali - esordisce Salvo Carnevale Segretario provinciale della Fillea Cgil e neo Vice Presidente dell’Opt. Sostenere e premiare le Imprese sane e qualificate che rispettano i contratti e le norme di sicurezza: questo deve essere uno dei compiti non solo delle parti sociali ma anche degli Enti Bilateriali. Insieme alla crisi drammatica del mondo delle costruzioni – afferma - c’è una parte del mercato dell’edilizia drogato da psuedoimprese che non rispettano nome e contratti. L’informazione, la formazione , l’assistenza e la consulenza sul terreno della sicurezza - conclude - è obiettivo fondamentale per aiutare le Imprese sane e difendere il lavoro e la qualità dei diritti dei lavoratori.