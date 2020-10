Siracusa, dall'8 ottobre Cup e Cassa all'ospedale Rizza

Da giovedì 8 ottobre 2020 gli sportelli del Cup e della Cassa saranno trasferiti all'ospedale Rizza di viale Epipoli. Ciò al fine di contrastare il fenomeno del sovraffollamento nella hall dell'ospedale Umberto I.

In questo modo, inoltre, i cittadini potranno trovare in un'unica sede tutti i servizi necessari, dalla prenotazione al pagamento del ticket.

In attesa del completamento del trasferimento, domani 7 ottobre gli utenti potranno recarsi al Cup di via Brenta per le prenotazioni specialistiche e per il pagamento ticket alla cassa del presidio ospedaliero Rizza o usufruire del sistema di pagamento on line PagoPa o presso i tabaccai autorizzati. La direzione aziendale raccomanda di privilegiare i contatti telefonici e la posta elettronica reperibili nel sito internet aziendale.