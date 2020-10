Augusta, il candidato sindaco Gulino positivo al covid: "Mi rimetterò presto"

Il candidato a sindaco di Augusta, Pippo Gulino positivo al covid.

A darne notizia è lo stesso Gulino che utilizza i social per dirlo a tutti: "Cari amici - scrive - nella serata di domenica ho accusato sintomi influenzali e ho ritenuto opportuno effettuare il test per il Covid-19. Sono risultato Positivo".

Da qui l'invito rivolto a chiunque sia stato a stretto contatto con lui "ad usare la massima cautela e consultare il proprio medico.

Non preoccupatevi per me - aggiunge Gulino - sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per i miei cari, per voi tutti e per la nostra città.

Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme. Aspettatemi".

Gulino è atteso dal turno di ballottaggio che si terrà il 18 e 19 ottobre prossimi.