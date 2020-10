Siracusa, vertenza Ideal Service: i lavoratori sotto il Vermexio

La protesta dei lavoratori di Ideal Service che si occupano dei servizi a supporto dell'amministrazione comunale di Siracusa, dopo l'occupazione ieri dell'aula del consiglio comunale, questa mattina hanno proseguito la protesta spostandosi davanti palazzo Vermexio.

"Le intenzioni del Comune di spacchettare l’appalto - dichiarano i segretario di Filcams Cgil, Alessandro Vasquez e Uiltucs, Anna Floridia - prendono forma con la proroga dell’affidamento sull’ufficio tributi per sole 35 persone ed un affidamento sul portierato e sul front office di altre 15 unità. Peccato però che 12 unità destinate al servizio di digitalizzazione ed archiviazione, non trovano attualmente collocazione, pur essendo ancora in forza ad Ideal service come il resto dei colleghi.

Questo - aggiungono - è il frutto della mancata progettazione al perseguimento dei propri obiettivi. Da maggio i lavoratori sono costretti dalle manchevolezze del Comune ad un perenne stato di agitazione e mobilitazione e che al momento non trova soluzione, senza considerare che alla fine di queste proroghe ed affidamenti dovrebbe finalmente arrivare il momento dell’aggiudicazione delle gare.

Pretendiamo - concludono - una soluzione immediata per i 12 che al momento non trovano servizio".