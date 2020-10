Siracusa, in arrivo dal Mef 8 milioni di euro per il Libero Consorzio Comunale

Il ministero dell'Economia e Finanza (Mef) ha appena liquidato la somma di 8.017.620 euro a sostegno del Libero Consorzio Comunale. "Una boccata di ossigeno per l'ente siracusano, ancora in dissesto. Si è finalmente chiusa la lunga pratica avviata a settembre dello scorso anno. Le somme sono state accantonate dal governo per gli enti in dissesto nel periodo 1 giugno 2016-31 dicembre 2019. La ex Provincia Regionale di Siracusa aveva peraltro già approvato la procedura semplificata per la liquidazione del dissesto, con quella indicazione di fabbisogno presuntivo ora in cassa", spiega il parlamentare siracusano Paolo Ficara (M5s). Il deputato regionale Stefano Zito ricorda come "più volte il Libero Consorzio aveva sollecitato l'invio delle risorse, fondamentali per mantenere l'attività dell'ente. Tutto ciò, però, richiama ancora una volta sulla necessità che la Regione riordini gli enti di secondo livello, finiti dimenticati. E' il caso che anche Palermo preveda misure particolari per gli enti in dissesto".