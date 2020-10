Floridia, sorpreso mentre passeggiava in centro. Giovane arrestato per evasione

Vìola le restrizioni previste dagli arresti domiciliari ma viene scoperto dai carabinieri: è così che è scattato un nuovo arresto per un giovane di Floridia, Danilo Caracciolo, 23 anni. Il giovane è stato notato da una pattuglia dei militari in servizio di controllo del territorio, mentre camminava per le vie del centro. i militari lo hano subito fermato e lo hanno condotto nella locale tenenza dove gli è stato notificato il nuovo arresto per evasione. Dopo le procedure, Caracciolo è stati rocondotto a casa e ricollocato in regime di arresti domiciliari come disposto dalla autorità giudiziaria.