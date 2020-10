Carlentini, padre e figlio contro una donna armati di falce e bastone

Padre e figlio - rispettivamente di 68 e 27 anni - entrambi già noti alla giustizia, sono stati arrestati con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una donna e di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vicenda si è consumata a Carlentini: ieri sera la vittima, dopo l'ennesima eggressione da parte del suo ex convivente, ha chiamato i carabinieri i quali l'hanno subito raggiunta per raccogliere la deposizione ma anche per accertare la fondatezza della segnalazione. Mentre i miilitari parlavano con la vittima, è giunta a forte velocità un'auto guidata dall’ex compagno il quale, dopo aver cercato di travolgere tutti, è sceso dalla macchina brandendo una falce per avventarsi contro la donna, urlando minacce di morte. Dopo che i carabinieri lo hanno immobilizzato, è arrivata un'altra macchina, guidata dal figlio dell’aggressore: anche questi si è avventato sulla donna riuscendo a colpirla con un bastone prima che le forze dell'ordine - nel frattempo sul posto erano arrivati anche alcune pattuglie di polizia - riuscissero a bloccarlo. I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.