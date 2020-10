Siracusa, grave incidente sulla Siracusa-Catania. Un ferito portato via con l'elisoccorso

E' avvenuto intorno alle 10.30 un grave incidente sulla autostrada Siracusa-Catania. Due le auto coinvolte e uno il ferito, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catania. Lo scontro, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Siracusa, intervenuta immediatamente, è avvenuto vicino alla svincolo per Augusta. Il traffico veicolare in direzione Catania pertanto è stato dirottato dal personale della Polstrada