Sortino: rimosso l'amianto dalle strutture pubbliche comunali, dalla piscina alla scuola materna

Eliminato l’amianto dagli edifici pubblici di Sortino. Il Comune ha ottenuto il finanziamento da parte della Protezione civile regionale, potendo così rimuovere i vecchi serbatoi idrici del distaccamento dei Vigili del fuoco, nonchè intervenire negli impianti sportivi di contrada Lago compreso il campo da tennis, alla piscina e alla palestra comunale, al cimitero, al centro anziani di via Battisti e alla scuola materna di via Pantalica. La disponibilità complessiva era di soli 200.000 euro per tutta la Sicilia e gli interventi si riferiscono a manufatti già censiti nel Piano comunale amianto presenti nella piattaforma Gecos-modulo amianto (Gestione Emergenze e Comunicazione Sicilia, che consente la gestione operativa completa di eventi, emergenze, risorse e missioni sull'intera area geografica della Regione). “Continua l’impegno del nostro Comune - afferma il sindaco Vincenzo Parlato - nella riduzione di amianto sul nostro territorio a concreta dimostrazione della costante attenzione verso la tutela dell’ambiente da parte di questa amministrazione. Il prossimo passo sarà quello di pubblicare un avviso rivolto a tutti i cittadini finalizzato all’aggiornamento della base dati della piattaforma Gecos e del Piano comunale amianto”.