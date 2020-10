Siracusa, sbloccato l'iter delle borse di studio. Il provvedimento riguarda gli ultimi 7 anni

Sbloccato l'iter per il pagamento delle borse di studio elargite dal Comune. I riconoscimenti economici in questione sono quelli che per gli anni scolastici che vanno dal 2012/2013 fino al 2018/2019. La conferma dell'avvio delle procedure di consegna arriva dal settore Officina educativa del Comune di Siracusa. I genitori che hanno presentato domanda devono comunicare il codice Iban del conto corrente del richiedente attraverso una mail all’indirizzo gaetano.vasile@comune.siracusa.it oppure tramite telefono, digitando il 333.6140167.