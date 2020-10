Siracusa, attuazione dell'interruzione volontaria di gravidanza: Di Marco " Si metta a punto il servizio"

"Bisogna mettere a punto il servizio sanitario che consente l’applicazione della legge n. 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza.

A sollevare la questione è l'esponente del partito democratico di Siracusa, Marika Cirone Di Marco: "Il servizio che prima grazie agli unici due medici non obiettori si svolgeva anche ad Avola e Lentini da qualche giorno è concentrato soltanto all’Ospedale di Siracusa. In nessuna delle strutture ospedaliere del territorio - sostiene Di Marco - viene più prescritta la pillola abortiva RU 486 : singolare come ci si sia affrettati a cancellare la positiva esperienza maturata per alcuni anni , che pose la sanità siracusana all’avanguardia nel ricorso a questo metodo e come in questo periodo di pandemia essa non venga ripristinata a favore della limitazione possibile dei ricoveri. Altrettanto colpisce quanto continui a essere grave e ostinatamente persistente - conclude - l’assenza di rete tra ospedale e consultori, tra quel personale ospedaliero e consultoriale che agendo in raccordo dovrebbe accompagnare la donna prima e dopo l’intervento".